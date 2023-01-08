Названа главная причина ухода Бензема из сборной Франции

Обладатель «Золотого мяча», нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема покинул сборную Франции в большей части из-за того, что в национальной команде остался главный тренер Дидье Дешам.

Как информирует RMC Sport, 35-летний форвард рассчитывал, что «трёхцветных» возглавит Зинедин Зидан, однако в итоге федерация футбола страны решила сохранить на посту Дешама, с которым у Карима сложились плохие отношения.

54-летний специалист занимает пост рулевого сборной Франции с июля 2012 года. Его новый трудовой договор с национальной командой рассчитан до конца 2026 года.