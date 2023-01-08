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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Реала» есть приоритетный кандидат на место Анчелотти

08 Января 2023 • 11:33 Комментировать

Бывший главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв является претендентом на пост наставника мадридского «Реала». Его кандидатура считается приоритетной на случай ухода итальянца Карло Анчелотти, рапортует портал Goal.com.

Лёв уже давно находится в сфере интересов «королевского» клуба. Испанцы хотели пригласить его еще несколько лет назад, когда из команды ушел Зинедин Зидан. Однако тогда сделка сорвалась.

Йоахим занимал пост главного тренера сборной Германии с 2006 по 2021 год.

Что касается Анчелотти, то трудовое соглашение 63-летнего итальянца со «сливочными» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Йоахим Лёв
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