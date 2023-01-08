Мбаппе готов перейти в «Реал», если клуб выполнит его требование

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе готов к смене клубной прописки в 2024 году. 23-летний нападающий намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Согласно сведениям журналистов Fichajes, Мбаппе уже выдвинул требования «королевскому» клубу. Килиан обозначил свое желание влиять на трансферную политику «сливочных». Француз будет готов присоединиться к «Реалу», если клуб подпишет защитников Тео Эрнандса и Ашрафа Хакими.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро. Действующий трудовой договор Килиана с парижским грандом рассчитан до середины 2025 года.

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