Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем противостоянии между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной» в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

«В этой паре ситуация непростая, шансы на выигрыш примерно одинаковы. Стоит ждать равной борьбы. Есть основания полагать, что победителя в этой схватке не будет. Мой прогноз - ничья», - передает слова Мостового Vseprosport.ru.

Поединок «Атлетико» - «Барселона» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сегодня, 8 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.