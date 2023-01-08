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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пасторе раскрыл причину ухода из «ПСЖ»

08 Января 2023 • 08:57 Комментировать

Аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе, который ныне выступает за испанский «Эльче», вспомнил о своем уходе из французского «ПСЖ».

«ПСЖ» не хотел расставаться со мной, мне предлагали контракт на пять лет. Но я ответил отказом, поскольку на тот момент уже не мог тянуть уровень этого клуба. Я попросил руководство отпустить меня, потому что этот проект был слишком амбициозным для моего уровня на тот момент. Они пошли мне навстречу», - передает слова аргентинского игрока издание Le Parisien.

Напомним, что Пасторе защищал цвета парижского коллектива с 2011 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хавьер Пасторе Эльче
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