Когда тайное становится явным: Пике «спалился» на том, что изменял Шакире еще год назад

В 2022 году распалась одна из самых известных звездных пар в мире. Исполнительница Шакира и футболист Херард Пике внезапно расстались на фоне новостей в СМИ об измене бывшего игрока «Барселоны».

Шакира, которая родила Херарду двоих детей, ранее призналась, что расставание далось ей нелегко. Однако недавно певица получила еще один больной удар. Роман с новой возлюбленной Пике Кларой Чиа Марти, с которой он ей изменил, длился намного дольше, чем думала звездная артистка, которая подумать не могла о предательстве со стороны любимого человека.

Внимательные фанаты Шакиры пересмотрели масштабное интервью, которое он дал из дома в 2021 году, и заметили на кадрах новую девушку футболиста. Ролик был записан в имении, которое Херард делил с певицей. Источники, близкие к паре, сообщили, что на тот момент Шакира была счастлива в отношениях со спортсменом и ничего не подозревала о его изменах.

Как отмечают информаторы Page Six, танцовщица была опустошена, когда узнала новость о том, что любовница Пике чувствовала себя как дома, в то время, как сама артистка даже не подозревала об изменах супруга и спокойно путешествовала вместе с детьми.

«Ей было тяжело узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она предполагала», - заявил инсайдер.

Напомним, что после того, как Шакира узнала об измене Пике, она подала в суд, чтобы решить вопрос опеки над детьми. Лишь 7 ноября сторонам удалось найти общий компромисс. Сейчас дети звездной пары проживают с мамой в Майами. Отец может в любое время навещать наследников, а расходы за перелеты футболиста на себя берут обе стороны.