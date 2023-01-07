Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Когда тайное становится явным: Пике «спалился» на том, что изменял Шакире еще год назад

07 Января 2023 • 23:40 Комментировать (1)

В 2022 году распалась одна из самых известных звездных пар в мире. Исполнительница Шакира и футболист Херард Пике внезапно расстались на фоне новостей в СМИ об измене бывшего игрока «Барселоны».

Шакира, которая родила Херарду двоих детей, ранее призналась, что расставание далось ей нелегко. Однако недавно певица получила еще один больной удар. Роман с новой возлюбленной Пике Кларой Чиа Марти, с которой он ей изменил, длился намного дольше, чем думала звездная артистка, которая подумать не могла о предательстве со стороны любимого человека.

Внимательные фанаты Шакиры пересмотрели масштабное интервью, которое он дал из дома в 2021 году, и заметили на кадрах новую девушку футболиста. Ролик был записан в имении, которое Херард делил с певицей. Источники, близкие к паре, сообщили, что на тот момент Шакира была счастлива в отношениях со спортсменом и ничего не подозревала о его изменах.

Как отмечают информаторы Page Six, танцовщица была опустошена, когда узнала новость о том, что любовница Пике чувствовала себя как дома, в то время, как сама артистка даже не подозревала об изменах супруга и спокойно путешествовала вместе с детьми.

«Ей было тяжело узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она предполагала», - заявил инсайдер.

Напомним, что после того, как Шакира узнала об измене Пике, она подала в суд, чтобы решить вопрос опеки над детьми. Лишь 7 ноября сторонам удалось найти общий компромисс. Сейчас дети звездной пары проживают с мамой в Майами. Отец может в любое время навещать наследников, а расходы за перелеты футболиста на себя берут обе стороны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Шакира новости звёзд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kirolnic
07 Января 2023 в 23:46
Бляха от сандалика!
Вы футбольный сайт или полиция нравов?
Вам запах чужих трусов не дает покоя?
Вы сайт превращаете все больше в ублюдочный!
Блевать от этих новостей хочется...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
1
3.10 3.65 2.26
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Вальядолид Вальядолид
1
0
2.12 3.20 3.95
Видео
Перерыв
Эспаньол Эспаньол
Жирона Жирона
0
1
2.08 3.40 3.75
Видео
08.01.23 в 16:00
Альмерия Альмерия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.80 3.40 2.08
Видео
08.01.23 в 18:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
2.70 3.30 2.70
Видео
08.01.23 в 20:30
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
1.78 3.45 5.40
Видео
08.01.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
3.35 3.60 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Января
23:40 · Испания. Ла Лига
Когда тайное становится явным: Пике «спалился» на том, что изменял Шакире еще год назад 1
22:49 · Германия. Бундеслига
Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»
22:27 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо заявил, что «Реал» не оставляет надежд на подписание Мбаппе
22:22 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» и «Вальядолид» не порадовали голами
21:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Де Йонг не покинет «Барселону» в 2023 году»
21:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вильярреал» заслуженно обыграл «Реал»
20:35 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 8 января 2023
20:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» во второй раз подряд начал год с поражения в Ла Лиге – это произошло впервые за 74 года
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не может договориться с «Атлетико» по Фелишу 1
18:29 · Испания. Ла Лига
​«Реал» впервые в истории вышел на матч Ла Лиги без испанцев в составе 1
18:12 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о будущем Бускетса в «Барселоне»
18:01 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Месси всегда будет играть решающую роль в любой команде»
17:46 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 20
17:14 · Испания. Ла Лига
​«Реал» озвучил состав на матч с «Вильярреалом»
16:55 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Симеоне довёл оборону «Атлетико» до совершенства»
Все новости
Рекомендуем