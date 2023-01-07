Хави рассказал о будущем Бускетса в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о будущем полузащитника и многолетнего лидера каталонского клуба Серхио Бускетса в команде.

«Будущее Бускетса? Это будет во многом зависеть от правил финансового фэйр-плей. Надеюсь, что оставшуюся часть сезона он будет демонстрировать хороший футбол. Серхио — наш капитан, его контракт истекает только через 6 месяцев. В июне уже посмотрим», — передает речь Хави издание Mundo Deportivo.

В последнее время появляется все больше слухов о возможном переходе Бускетса в клубы МЛС. Ранее игрок завершил карьеру в сборной Испании сразу после ЧМ-2022.