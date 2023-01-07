Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попросил клуб подписать футболиста «Барселоны». Как сообщает El Nacional, речь идёт об опытном защитнике Жорди Альбе.

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить Жорди Альбу в Париж, поскольку каталонцы планируют омолодить свой состав. Что касается самого футболиста, то он тоже открыт к трансферу в «ПСЖ» и воссоединению с Лионелем Месси.

В марте Жорди Альбе исполнится 34 года. За первую команду «Барселоны» защитник провёл 443 матча, в которых забил 25 голов и отдал 96 голевых передач.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.