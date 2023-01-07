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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга близок к тому, чтобы найти свою позицию в «Реале»

07 Января 2023 • 10:53 Комментировать

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Франции Эдуардо Камавинга практически нашёл свою роль и позицию в мадридском клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у 20-летнего спортсмена есть шанс стать одним из самых важных игроков «Реала» на ближайшие несколько лет. Матч против «Вальядолида», в котором он сыграл ключевую роль, дал пищу для размышлений главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.

На текущий момент столичный коллектив занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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