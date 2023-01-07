Сетьен рассказал забавную историю, связанную с Пеле

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен рассказал забавную историю, связанную с ушедшим из жизни в прошлом году Королём футбола Пеле.

«Когда я играл за «Атлетико» из Мадрида, я получил травму в комнате для вечеринок, где был со своим другом. Я посмотрел в конец комнаты, где были столы, и увидел там Пеле общающегося с девушкой. Не теряя ни минуты, я взял подставку, подошёл к нему и попросил автограф. Я сказал ему: «Пожалуйста, вы можете подписать это для меня?»

Пока он давал автограф, я сказал ему, что я также играю в футбол здесь, в Испании, и выступаю за мадридский «Атлетико». Он ответил: «А что ты здесь делаешь в это время? Так много голов ты не забьёшь», - цитирует Сетьена Cadena SER.