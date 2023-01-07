Сетьен: «Был бы счастлив, если бы мы вышли в Европу или в финал Кубка»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен рассказал о том, какие результаты «жёлтой подводной лодки» по итогам сезона он мог бы назвать успешными.

«Этот год для «Вильярреала» очень важен, клубу исполняется сто лет, был отремонтировал стадион. Клуб очень важен для города, он много для него значит. Работа, проделанная здесь, необыкновенна. Тот фундамент, который они имеют… Мы часто обедаем с детьми из города. На самом деле, я сам живу в городе. Для них это кажется мечтой. Это тот год, в котором я, конечно, был бы счастлив, если бы достигли чего-то значимого, если бы мы вышли в Европу или в финал Кубка… То, что осталось бы в истории клуба», - приводит слова Сетьена Cadena SER.