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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» быстро пропустила и проиграла аутсайдеру

07 Января 2023 • 01:07 Комментировать
Валенсия
0:1
Кадис
окончен

И второй матч дня в 16-м туре Ла Лиги получился малорезультативным. «Валенсия» в три раза чаще контролировала мяч, чем «Кадис», но не смогла набрать очки. Ключевым событием стала атака соперника на девятой минуте. Рубен Собрино справа проник в штрафную и вовремя отдал мяч под удар Рубену Алькарасу - 1:0. «Летучие мыши» создали слишком мало для того, чтобы забить. Выделим только удар Хосе Гайя под перекладину, который был парирован.

«Валенсия» остается на экваторе таблицы, а соперник покинул зону вылета.

Протокол игры  
Валенсия0:1Кадис
  9'Алькарас Рубен (0:1)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 82' (Фулкье Димитри ( 82') Кёмерт ЭрайДьякаби МуктарГайя Хосе  62'Муса Юнус  81'Гильямон Уго 46' (Алмейда Андре IV ( 46') Мориба Илайкс 46' (Клюйверт Джастин ( 46'  52') Кастильехо Самуэль 56' (Дуро Уго ( 56'  65') Кавани Эдинсон  34'Лино Сэмуел
Запасные: Лато ТониВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианГабриэль ПаулистаОзкаджар Дженк
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак  66' 66' (Парра Рауль ( 66') Эрнандес Луис  61'Хименес Фали  34'Эспино АльфонсоСан Эметерио Феде 72' (Алехо Иван ( 72'  78') Алькарас РубенСобрино Рубен  20' 84' (Диарра Юба ( 84') Алекс ФернандесОкампо Брайан  57' 71' (Мари Хосе ( 71'Арзамендия Сантьяго 84') Лосано Энтони
Запасные: Карлос ГарсияНегредо АльвароХименес АльвароБонгонда ТеоАзнар Виктор
06 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Кадис влаенсия
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