«Валенсия» быстро пропустила и проиграла аутсайдеру

И второй матч дня в 16-м туре Ла Лиги получился малорезультативным. «Валенсия» в три раза чаще контролировала мяч, чем «Кадис», но не смогла набрать очки. Ключевым событием стала атака соперника на девятой минуте. Рубен Собрино справа проник в штрафную и вовремя отдал мяч под удар Рубену Алькарасу - 1:0. «Летучие мыши» создали слишком мало для того, чтобы забить. Выделим только удар Хосе Гайя под перекладину, который был парирован.
«Валенсия» остается на экваторе таблицы, а соперник покинул зону вылета.
Протокол игры
|9'Алькарас Рубен (0:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри82' (Фулкье Димитри (82') •Кёмерт Эрай•Дьякаби Муктар•Гайя Хосе• 62'Муса Юнус• 81'Гильямон Уго46' (Алмейда Андре IV (46') •Мориба Илайкс46' (Клюйверт Джастин (46') • 52'Кастильехо Самуэль56' (Дуро Уго (56') • 65'Кавани Эдинсон• 34'Лино Сэмуел
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак 66'66' (Парра Рауль (66') •Эрнандес Луис• 61'Хименес Фали• 34'Эспино Альфонсо•Сан Эметерио Феде72' (Алехо Иван (72') • 78'Алькарас Рубен•Собрино Рубен 20'84' (Диарра Юба (84') •Алекс Фернандес•Окампо Брайан 57'71' (Мари Хосе (71'•Арзамендия Сантьяго84') •Лосано Энтони
06 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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