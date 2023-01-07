«Валенсия» быстро пропустила и проиграла аутсайдеру

И второй матч дня в 16-м туре Ла Лиги получился малорезультативным. «Валенсия» в три раза чаще контролировала мяч, чем «Кадис», но не смогла набрать очки. Ключевым событием стала атака соперника на девятой минуте. Рубен Собрино справа проник в штрафную и вовремя отдал мяч под удар Рубену Алькарасу - 1:0. «Летучие мыши» создали слишком мало для того, чтобы забить. Выделим только удар Хосе Гайя под перекладину, который был парирован.

«Валенсия» остается на экваторе таблицы, а соперник покинул зону вылета.