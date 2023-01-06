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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кроос наверняка продлит контракт с «Реалом»

06 Января 2023 • 16:57 Комментировать

Полузащитник Тони Кроос наверняка подпишет новый контракт с «Реалом» и продолжит выступать за команду. О том, что 33-летний немец склоняется к такому варианту, сообщает Cadena SER.

Отмечается, что Тони Кроос рассматривал всего лишь два сценария: продление контракта с «Реалом» и завершение карьеры. Немец предпочёл взять время на принятие решения, чтобы оценить свою ситуацию в команде. Сейчас Кроос осознает, что он остаётся важным футболистом «сливочных», поэтому он настроен остаться.

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года после перехода из «Баварии». В 19 матчах текущего сезона Кроос забил один гол и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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