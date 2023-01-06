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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван возможный следующий клуб Рамоса слухи

06 Января 2023 • 15:14 Комментировать

Серхио Рамос может сменить клубную прописку будущим летом. Действующий контракт защитника с «ПСЖ» истекает в конце сезона и, вероятно, он не будет продлён, поскольку парижане рассчитывают подписать более молодого игрока в оборону на перспективу. Рамосу же весной исполнится 37 лет – он на закате карьеры.

Как сообщает Fichajes, следующим клубом Серхио Рамоса может стать «Севилья». Именно здесь защитник начинал свой футбольный путь, пока в 2005 году он не оказался в мадридском «Реале».

Отмечается, что для подписания контракта с «Севильей» Серхио Рамосу придётся пойти на серьёзное сокращение зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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