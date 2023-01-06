Серхио Рамос может сменить клубную прописку будущим летом. Действующий контракт защитника с «ПСЖ» истекает в конце сезона и, вероятно, он не будет продлён, поскольку парижане рассчитывают подписать более молодого игрока в оборону на перспективу. Рамосу же весной исполнится 37 лет – он на закате карьеры.

Как сообщает Fichajes, следующим клубом Серхио Рамоса может стать «Севилья». Именно здесь защитник начинал свой футбольный путь, пока в 2005 году он не оказался в мадридском «Реале».

Отмечается, что для подписания контракта с «Севильей» Серхио Рамосу придётся пойти на серьёзное сокращение зарплаты.