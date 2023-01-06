​Дани Алвес высказался насчёт обвинений в сексуальных домогательствах

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Я отрицаю обвинения. Да, я был в клубе, веселился. Все знают, что я люблю танцевать. Я танцевал и веселился, не вторгаясь в чужое пространство.

Я не знаю, кто эта женщина. Когда я иду в туалет, мне не нужно спрашивать, есть ли там кто-то. Я никогда не вторгался в чужое пространство, так почему я должен был так поступать с этой женщиной? Нет, ради бога», - сказал Алвес испанскому телеканалу Antena 3.

Отметим, что в настоящий момент 39-летний Дани Алвес выступает в Мексике за клуб «Пумас».