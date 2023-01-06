Президент «Барселоны» Жоан Лапорта регулярно поддерживает Хави в своих заявлениях. Тем не менее, каталонский клуб может рассмотреть вопрос о смене главного тренера, если команда плохо выступит в нынешнем сезоне. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb.

По данным источника, в качестве преемника для Хави «Барселона» рассматривает известного немецкого тренера Томаса Тухеля. В начале осени этот специалист остался без работы после увольнения из «Челси».

На текущий момент «Барселона» делит лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании вместе с «Реалом». «Сине-гранатовые» и «сливочные» имеют по 38 зачётных баллов в своих карманах.