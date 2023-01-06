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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» нашла топ-тренера на замену Хави слухи

06 Января 2023 • 13:53 Комментировать (1)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта регулярно поддерживает Хави в своих заявлениях. Тем не менее, каталонский клуб может рассмотреть вопрос о смене главного тренера, если команда плохо выступит в нынешнем сезоне. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb.

По данным источника, в качестве преемника для Хави «Барселона» рассматривает известного немецкого тренера Томаса Тухеля. В начале осени этот специалист остался без работы после увольнения из «Челси».

На текущий момент «Барселона» делит лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании вместе с «Реалом». «Сине-гранатовые» и «сливочные» имеют по 38 зачётных баллов в своих карманах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Томас Тухель
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Января 2023 в 14:04
Ну не топ тренер Тухель ,ему однажды подфартило , это не значит что он топ... Обычный середняк ,даже для бундеслиги ,никак не уровень Барсы.. Хави понабирал себе там родственников, даже если и ла лигу возьмут я буду считать сезон провальным ,если только не будет отрыва от второй команды хотя бы в 10 очков .
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