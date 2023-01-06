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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле выбрал между «Барселоной» и «ПСЖ»

06 Января 2023 • 08:14 Комментировать

Французский форвард Усман Дембеле высказался касательно своего будущего в каталонской «Барселоне». Ранее 25-летнего нападающего сватали в «ПСЖ».

«Меня все устраивает в «Барселоне», счастлив здесь. Я буду работать и продолжу свой путь в этом клубе.

Трансфер в «ПСЖ»? Нет, мне хорошо в нынешнем клубе. У меня здесь отлично обстоят дела, тренерский штаб верит в меня. Поэтому я всем доволен», - передает слова Дембеле Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле поучаствовал в 15 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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