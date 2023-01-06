Педри: «Барселона» приложит максимум усилий, чтобы стать чемпионом»

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри заявил, что «сине-гранатовые» приложат максимум усилий для победы в чемпионате Испании.

«Ла Лига – важный турнир для нас. Мы приложим все усилия, чтобы добиться победы. Когда команда в отличной форме, мы неудержимы. Пока «Барселона» не выигрывала титулы, но наш стиль игры способен принести трофеи и победы. Скоро вы это увидите», - передает слова полузащитника AS.

По итогам 15 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 38 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» по дополнительным показателям.