Пике не позволяют заключить контракт с «Андоррой» по нелепой причине

Мы уже сообщали о том, что Херард Пике решил возобновить карьеру в клубе «Андорра», в котором является совладельцем и президентом.Однако возникло неожиданное препятствие - зарплата игрока. По правилам лиги, она не может быть ниже определенного процента от последнего жалования игрока - а оно в «Барселоне», как легко понять, было достаточно солидным.

И сейчас складывается такая ситуация, что зарплата, которую должен будет положить себе Пике в «Андорре», окажется выше всего бюджета клуба! А иначе не получается, устраиваться можно только официально, без «конвертов», Андорра все-таки, там все с этим строго.