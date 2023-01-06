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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике не позволяют заключить контракт с «Андоррой» по нелепой причине

06 Января 2023 • 07:01 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Херард Пике решил возобновить карьеру в клубе «Андорра», в котором является совладельцем и президентом.Однако возникло неожиданное препятствие - зарплата  игрока. По правилам лиги, она не может быть ниже определенного процента от последнего жалования игрока - а оно в «Барселоне», как легко понять, было достаточно солидным.

И сейчас складывается такая ситуация, что зарплата, которую должен будет положить себе Пике в «Андорре», окажется выше всего бюджета клуба! А иначе не получается, устраиваться можно только официально, без «конвертов», Андорра все-таки, там все с этим строго. 

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Андорра ФК Андорра
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