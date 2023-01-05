​Словенский баскетболист оригинально поздравил Крооса с днем рождения

Вчера, 4 января, Тони Кроосу исполнилось 33 года, игрок мадридского «Реала» получал подарки, среди которых оказались и очень необычные презенты. Так, подарок Тони прислал и словенский баскетболист НБА Лука Дончич, выступающий там за «Даллас».

Это был торт в форме баскетбольного мяча, на котором также был отображен недавний «трипл-дабл» Дончича, наделавший немало шуму за океаном - 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач в одном из матчей НБА.

- Вот это, я понимаю, торт! Но спасибо и тем, кто просто поздравил меня! - написал в социальной сети известный своей любовью к баскетболу.