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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Словенский баскетболист оригинально поздравил Крооса с днем рождения

05 Января 2023 • 23:48 Комментировать

Вчера, 4 января, Тони Кроосу исполнилось 33 года, игрок мадридского «Реала» получал подарки, среди которых оказались и очень необычные презенты. Так, подарок Тони прислал и словенский баскетболист НБА Лука Дончич, выступающий там за «Даллас».

Это был торт в форме баскетбольного мяча, на котором также был отображен недавний «трипл-дабл» Дончича, наделавший немало шуму за океаном - 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач в одном из матчей НБА.

- Вот это, я понимаю, торт! Но спасибо и тем, кто просто поздравил меня! - написал в социальной сети известный своей любовью к баскетболу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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