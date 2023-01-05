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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бельерин: «Мы перестали быть людьми, футболисту мало одной машины, ему нужно 10»

05 Января 2023 • 19:43 Комментировать

Защитнику «Барселоны» Эктору Бельерину не нравится тот факт, что футболисты всё сильнее отдаляются от общества. Испанец считает, что игроки, находясь в привилегированном положении, должны платить больше налогов.

«Мы перестали быть людьми. Футболисту мало одной машины, ему нужно 10 машин. С каждым днём футболисты отдаляются от болельщиков, отдаляются от общества в целом. Мне это не нравится», - высказался Бельерин в ходе интервью для Ara.

27-летний Эктор Бельерин в сезоне 2022/2023 провёл за «Барселону» шесть матчей во всех турнирах. В них защитник не отмечался результативными действиями.

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Барселона Эктор Бельерин
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