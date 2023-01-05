​Лапорта: «У Бускетса есть предложения из США»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника команды Серхио Бускетса.

34-летний Серхио Бускетс всю свою карьеру проводит в «Барселоне». Его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

«У Бускетса есть предложения из США. Если всё пойдёт хорошо – а мы все этого хотим – он останется в команде до конца сезона. А летом мы поговорим», - высказался Лапорта в ходе интервью для Cadena SER.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 698 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 42 результативных паса на партнёров.