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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «У Бускетса есть предложения из США»

05 Января 2023 • 18:59 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника команды Серхио Бускетса.

34-летний Серхио Бускетс всю свою карьеру проводит в «Барселоне». Его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

«У Бускетса есть предложения из США. Если всё пойдёт хорошо – а мы все этого хотим – он останется в команде до конца сезона. А летом мы поговорим», - высказался Лапорта в ходе интервью для Cadena SER.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 698 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 42 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Серхио Бускетс
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