​Матеу Лаос завершит карьеру арбитра после сезона

Известный испанский арбитр Антонио Матеу Лаос завершит карьеру по завершению сезона 2022/2023. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

Антонио Матеу Лаос был одним из главных фаворитов на обслуживание финала чемпионата мира – 2022. Тем не менее, испанец плохо показал себя в четвертьфинальном матче между сборными Аргентины и Нидерландов. Как следствие, больше в Катаре Лаос не работал.

На днях Антонио Матеу Лаос столкнулся с критикой и в Испании. Арбитра, который любит поговорить с футболистами, обвинили в чересчур дерзком поведении. В одном из моментов Лаос попросил Ансу Фати заткнуться.