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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта заявил, что плакал после триумфа Месси на чемпионате мира

05 Января 2023 • 17:41 Комментировать

Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», ответил на вопрос, плакал ли он после победы Лионеля Месси на чемпионате мира.

«Да. Я был растроган. Для Лео этот турнир был очень важен», - высказался Лапорта в ходе интервью для Cadena SER.

Лионель Месси выступал за «Барселону» на протяжении долгих лет. Будучи игроком каталонского клуба, звёздный аргентинский нападающий семь раз выигрывал «Золотой мяч». Летом 2021 года «Барселона» не смогла предложить Лионелю Месси новый контракт из-за своих финансовых проблем. Как следствие, аргентинец покинул клуб и вскоре подписал трудовое соглашение с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Жоан Лапорта
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