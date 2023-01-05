​Лапорта верит в запуск Суперлиги в 2025 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался о проекте Суперлиги.

Напомним, что о запуске Суперлиги 12 клубов объявили в апреле 2021 года. На фоне протестов фанатов 9 клубов быстро отказались от этой идеи. Проект на текущий момент по-прежнему поддерживают лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

«В марте или апреле у нас будет решение Суда Европейского союза. Думаю, проект пойдёт на пользу клубам, ведь Суперлига будет открытой. Если бы планировался закрытый турнир, я бы его не поддерживал.

Если решение будет благоприятным, я думаю, Суперлига станет реальностью в 2025 году», - рассказал Лапорта Cadena SER.