​Лапорта высказался о возможных подписаниях Холанна и Бернарду Силвы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов о возможности подписания Бернарду Силвы и Эрлинга Холанна, ныне представляющих «Манчестер Сити».

«Конечно, мы не будем платить за Бернарду Силву 80 миллионов евро. Холанн? Посмотрим, как у него сложится всё в «Манчестер Сити». Сейчас у нас есть Роберт Левандовски, который выступает хорошо», - высказался Лапорта для Cadena SER.

Жоан Лапорта отметил, что «Барселона» не планирует активничать на трансферном рынке в январе. При этом президент каталонского клуба допустил какое-то подписание при наличии «неожиданной возможности».