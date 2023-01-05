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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта высказался о возможных подписаниях Холанна и Бернарду Силвы

05 Января 2023 • 16:57 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов о возможности подписания Бернарду Силвы и Эрлинга Холанна, ныне представляющих «Манчестер Сити».

«Конечно, мы не будем платить за Бернарду Силву 80 миллионов евро. Холанн? Посмотрим, как у него сложится всё в «Манчестер Сити». Сейчас у нас есть Роберт Левандовски, который выступает хорошо», - высказался Лапорта для Cadena SER.

Жоан Лапорта отметил, что «Барселона» не планирует активничать на трансферном рынке в январе. При этом президент каталонского клуба допустил какое-то подписание при наличии «неожиданной возможности».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Бернарду Силва Эрлинг Холанн Трансферы футбола - зима 2023
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