​Лапорта – об уходе Месси: «Лучшее решение для «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался об уходе из клуба Лионеля Месси.

«Я должен был поставить «Барселону» выше, чем лучшего игрока в истории футбола. В тот момент финансового краха я не мог сохранить Месси. Думаю, это было лучшее решение для клуба.

Сейчас Лео выступает за «ПСЖ», а мы сосредоточены на делах «Барселоны». Я бы хотел, чтобы конец его истории в клубе был другим. Есть несколько вариантов, но будет неправильно о них говорить», - рассказал Лапорта Cadena SER.

Напомним, что в 2021 году Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ». С тех пор слухи не раз связывали аргентинца с возвращением на «Камп Ноу».