​Симеоне похвалил Гризманна

Антуан Гризманн прекрасно выступил за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. При этом в первой части клубного сезона игрок «Атлетико» сталкивался с критикой. Комментарий на этот счёт дал рулевой «матрасников» Диего Симеоне.

«Вспомните, как за семь дней до чемпионата мира Гризманн играл за «Атлетико». Это работал с той же самоотдачей [что и за сборную Франции]. Антуан всегда хотел находиться в этом клубе. Он вернул любовь болельщиков. Он – выдающийся игрок, несмотря на тот факт, что многие думали иначе», - сказал Симеоне на пресс-конференции.

В воскресенье, 8 января, «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Барселоны».