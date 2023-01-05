Известный вингер Эден Азар может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, предложение по бельгийцу сделал «Фенербахче». Турецкий гранд готов арендовать Азара и взять на себя большую часть его заработной платы.

«Реал» не против ухода Эдена Азара, но окончательное решение будет принимать сам футболист.

Эден Азар оказался в «Реале» летом 2019 года. Бельгиец переходил в мадридский клуб из «Челси» как звезда, но в Испании заиграть ему так и не удалось. Азара быстро стали мучить травмы, а когда он появлялся на поле, то не показывал высокого уровня игры.

На днях Эден Азар отпразднует свой 32-й день рождения. Портал transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.