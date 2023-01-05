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Чемпионат Испании. Ла Лига

Воронов назвал двух лучших футболистов последних 15 лет

05 Января 2023 • 08:53 Комментировать

Атакующий защитник Евгений Воронов, выступающий за баскетбольный клуб МБА, высказался относительно сравнения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Я симпатизирую Лео. Все спорят, Роналду или Месси, мне больше нравится Месси. И тот, и тот - феномен. Одни из величайших игроков в истории. 100%, это топ-2 игрока последних 15 лет», - передает слова баскетболиста издание «Чемпионат».

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. Лионель на ЧМ-2022 отметился семью голами и тремя результативными передачами. Он был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Евгений Воронов
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