Месси, Мбаппе или Бензема: назван лучший игрок 2022 года

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучшего футболиста 2022 года. Им стал 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси.

По итогам голосования форвард набрал 275 баллов и обошел с большим отрывом своего одноклубника Килиана Мбаппе, занявшего второе место. Топ-3 лучших футболистов 2022 года замкнул обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Четвертым в этом списке стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, а пятым – нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем турнира, одолев в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).