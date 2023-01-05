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Месси, Мбаппе или Бензема: назван лучший игрок 2022 года

05 Января 2023 • 08:40 Комментировать (1)

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучшего футболиста 2022 года. Им стал 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси.

По итогам голосования форвард набрал 275 баллов и обошел с большим отрывом своего одноклубника Килиана Мбаппе, занявшего второе место. Топ-3 лучших футболистов 2022 года замкнул обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Четвертым в этом списке стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, а пятым – нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем турнира, одолев в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
05 Января 2023 в 10:16
4 гола в лиге 1 , 6 пенок в мундиале и купленный судья - лЮчий ! тфу ! коррумпированный карликовый у блюда к !
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