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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» подтвердила переход защитника «Ренна» Баде официально

04 Января 2023 • 22:26 Комментировать
Севилья
...
Хетафе
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08.01 20:30

Испанская «Севилья» подтвердила переход молодого защитника «Ренна» Луака Баде. Игрок присоединится к команде из Андалусии в рамках аренды до конца сезона, у испанцев будет право выкупа игрока. Трансфер француза стал первым в зимней трансферной кампании для «Севильи».

Луаку Баде 22 года, его стоимость, если верить порталу Transfermarkt, составляет 10 млн евро. Текущий сезон Луак проводил в аренде в английском «Ноттингем Форест», однако за клуб защитник так и не сыграл.

«Севилья» занимает в чемпионате Испании 18-е место, располагаясь в зоне вылета. У клуба всего 12 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Луак Баде
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СЕВИЛЬЯ ХЕТАФЕ
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