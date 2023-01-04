Испанская «Севилья» подтвердила переход молодого защитника «Ренна» Луака Баде. Игрок присоединится к команде из Андалусии в рамках аренды до конца сезона, у испанцев будет право выкупа игрока. Трансфер француза стал первым в зимней трансферной кампании для «Севильи».

Луаку Баде 22 года, его стоимость, если верить порталу Transfermarkt, составляет 10 млн евро. Текущий сезон Луак проводил в аренде в английском «Ноттингем Форест», однако за клуб защитник так и не сыграл.

«Севилья» занимает в чемпионате Испании 18-е место, располагаясь в зоне вылета. У клуба всего 12 набранных очков.