Защитник Иньиго Мартинес близок к переходу из «Атлетика» (Бильбао) в «Барселону». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Вероятно, Иньиго Мартинес переедет на «Камп Ноу» в летнее трансферное окно. К тому моменту защитнику исполнится 32 года.

В последние годы слухи регулярно связывали Иньиго Мартинеса с «Барселоной». За «Атлетик» защитник выступает уже почти пять лет. За это время футболист провёл 169 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Действующий контракт Иньиго Мартинеса с «Атлетиком» рассчитан до конца сезона 2022/2023.