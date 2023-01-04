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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» нацелился на молодого правого защитника

04 Января 2023 • 16:21 Комментировать

В список целей «Реала» вошёл правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда. Как сообщает Relevo, в мадридском гранде впечатлены талантом 18-летнего футболиста.

Отмечается, что в «Реале» оценили выступление Ивана Фреснеды против Винисиуса Жуниора в очном матче между командами, который состоялся в конце декабря.

Иван Фреснеда оценивается экспертами портала transfermarkt в 1 миллион евро. Тем не менее, «Вальядолид» наверняка будет просить за игрока в разы больше. Ранее слухи связывали Фреснеду с дортмундской «Боруссией», «Ювентусом» и рядом клубов Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид Трансферы футбола - зима 2023 Иван Фреснеда
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