Финансовое положение вынуждает «Барселону» сокращать зарплатную ведомость. Как сообщает в социальных сетях журналист Марсал Льоренте, каталонский клуб выставляет на трансферный рынок Ансу Фати.

Отмечается, что «Барселона» будет готова продать Ансу Фати за 70 миллионов евро. Сам 20-летний футболист не хочет уходить из клуба, но при этом требует больше игрового времени.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 79 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 22 гола и 9 результативных передач на партнёров.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес говорил, что Ансу Фати будет важным игроком его команды.