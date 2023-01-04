Роналдо отреагировал на проявление расизма в адрес Винисиуса

Легендарный бразильский нападающий Роналдо отреагировал на проявления расизма в адрес соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал».

«Это очень прискорбно и низко. Недопустимое поведение. Расисты и ксенофобы не будут частью «Вальядолида». Хочу поддержать Жуниора. Направляю ему свое уважение. Клуб готов сотрудничать, чтобы наказать виновных. Мы не станем терпеть оскорбления в нашей организации», - говорится в публикации Роналдо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний Винисиус принял участие в 15 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.