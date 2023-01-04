Пике может возобновить карьеру - известен потенциальный клуб

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике может возобновить карьеру игрока. Об этом рапортует издание Relevo.

Согласно информации источника, 35-летний футболист собирается выступать за клуб «Андорра», владельцем которого он является. Единственный нюанс, который может помешать, это проблемы с финансовыми правилами второго дивизиона испанского чемпионата.

Херард завершил карьеру в конце 2022 года. Большую часть своей карьеры он провел за каталонскую «Барселону».

Добавим, что «Андорра» занимает десятое место в турнирной таблице второго дивизиона, набрав 29 баллов в 21 поединке.