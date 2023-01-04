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Чемпионат Испании. Ла Лига

Минувший год оказался самым малорезультативным в Ла Лиге в 21-м веке, за исключением 2020

04 Января 2023 • 00:44 Комментировать

870 голов в общей сложности было забито в 2022 году во всех матчах Ла Лиги - как сезона 2021/2022, так и в сезоне 2022/2023. В среднем это составляет по 2,5 гола за матч. Этот результат - второй с конца в 21-м веке, лишь в 2020 году было еще хуже - лишь 845 голов. Но это было связано с пандемией.

Впрочем, и сейчас есть достойное объяснение - прошедший в Катаре Кубок мира. Из-за него испанский чемпионат недосчитался нескольких туров в конце минувшего года. Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата действующий чемпион «Реал» и «Барселона» идут вровень, набрав по 38 очков в пятнадцати прошедших турах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига
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