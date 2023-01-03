​Арбитр Матеу Лаос попросил Ансу Фати заткнуться во время матча «Барселоны»

В последний день 2022 года в чемпионате Испании проходило дерби между «Барселоной» и «Эспаньолом». Спустя пару дней в программе на Movistar были показаны кадры с матча, на которых слышно высказывания судьи Антонио Матеу Лаоса. В одном из эпизодов рефери обратился к игроку «Барселоны» Ансу Фати.

«Ансу, подойди, подойди. Послушай меня. Заткнись. Даже если тебя хватают, не бей локтями, хорошо?» - сказал Лаос футболисту.

Напомним, что дерби между «Барселоной» и «Эспаньолом» завершилось вничью со счётом 1:1.

Добавим, что на текущий момент в таблице чемпионата Испании двоевластие – «Барселона» и «Реал» набрали по 38 очков.