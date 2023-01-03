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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави высказался о будущем Депая

03 Января 2023 • 16:19 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави дал комментарий по поводу будущего Мемфиса Депая. В прессе регулярно появляются слухи о возможном уходе 28-летнего нидерландца из клуба в зимнее трансферное окно.

«Я не хочу, чтобы кто-то уходил. Я в восторге от состава команды. Я доволен Депаем. Он работает с хорошим отношением, и это будет важно для нас. Он тот игрок, который способен изменить ситуацию на поле. У него будет игровое время», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нидерландец выступает за «сине-гранатовых» уже полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мемфис Депай
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