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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави высказался об отсутствии у команды выходного 1 января

03 Января 2023 • 16:13 Комментировать

«Барселона» тренировалась 1 января – на следующий день после ничьей в дерби с «Эспаньолом». Комментарий об отсутствии выходного дня у команды дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Я даже не думал об этом. Я мыслил позитивно. Было сказано, что если мы выиграем, то 1 января будет выходным днём. Поскольку мы не выиграли, у нас была тренировка, к сожалению для футболистов», - сказал Хави во вторник в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 4 января – против «Интерсити» на выезде в рамках Кубка Испании. Дальше, 8 января, команду Хави ждёт госетвая битва с «Атлетико» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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