​Хави: Нам не нужны трансферы

Главный тренер «Барселоны» Хави во вторник выступил перед журналистами на пресс-конференции. Молодой специалист в очередной раз ответил на вопрос о возможных зимних трансферах.

«Мы такие, какие мы есть, и мы счастливы. У нас команда-победитель. Наши футболисты хотят побеждать, что они показывают на каждой тренировке. Я очень доволен составом, который у меня есть», - высказался Хави.

В среду, 4 января, «Барселона» проведёт кубковый матч против «Интерсити». Игра стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.