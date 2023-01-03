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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави осознал, что Альба больше не тянет уровень «Барселоны»

03 Января 2023 • 15:41 Комментировать
Интерсити
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Барселона
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04.01 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что защитник клуба Жорди Альба уже не тянет уровень команды. По информации от COPE, испанский специалист не горит желанием оставлять игрока на следующий сезон, хотя контракт Альбы с «сине-гранатовыми» заканчивается летом 2024 года.

Напомним, в этом сезоне Альба получает мало игровой практики, так как выбор главного тренера в основном падает на молодого Алехандро Бальде и Маркоса Алонсо, который также может сыграть и в центре обороны.

Летом «Барселона» пыталась продать Альбу в миланский «Интер», но футболист отказался от этой возможности.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жорди Альба
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