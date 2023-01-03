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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселону» наказали за нарушение финансовых правил

03 Января 2023 • 15:41 Комментировать

«Барселона» столкнулась с санкциями со стороны Ла Лиги. Клуб наказали за нарушение финансовых правил при подписании контрактов с Дани Алвесом и Андреасом Кристенсеном, а также при продлении контракта с Рональдом Араухо. Как сообщает портал Goal, «Барселона» будет вынуждена выплатить штраф в размере 800 тысяч евро.

На текущий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» по дополнительным показателям (у команд по 38 набранных очков в кармане). Ближайший матч чемпионата Испании команда Хави проведёт 8 января – против «Атлетико» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Андреас Кристенсен Рональд Араухо
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