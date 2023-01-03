Мостовой: «В «Сельте» у нас с Карпиным всё было общим»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о своём бывшем напарнике по команде Валерии Карпине.

Мостовой рассказал, что Карпин попал в клуб не по его приглашению, он был кандидатурой Хавьера Ируреты [главный тренер «Сельты» 1997-1998], ведь они вместе были в «Реале Сосьедад».

«У нас с Карпиным все было общим. Мы же одни из одной команды и страны. Вместе ходили по ресторанам, на выездах в одном номере жили в отеле, вместе наши дети росли», — цитирует Мостового Metaratings.

На данный момент Карпин возглавляет сборную России и «Ростов», с которым успешно идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 17 туров.