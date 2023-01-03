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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой: «В «Сельте» у нас с Карпиным всё было общим»

03 Января 2023 • 12:22 Комментировать (2)
Эспаньол
...
Сельта
1 2.30 X 3.20 2 3.35
Через 7 ч. 13 мин.

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о своём бывшем напарнике по команде Валерии Карпине.

Мостовой рассказал, что Карпин попал в клуб не по его приглашению, он был кандидатурой Хавьера Ируреты [главный тренер «Сельты» 1997-1998], ведь они вместе были в «Реале Сосьедад».

«У нас с Карпиным все было общим. Мы же одни из одной команды и страны. Вместе ходили по ресторанам, на выездах в одном номере жили в отеле, вместе наши дети росли», — цитирует Мостового Metaratings.

На данный момент Карпин возглавляет сборную России и «Ростов», с которым успешно идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Реал Сосьедад Валерий Карпин Александр Мостовой Хавьер Ирурета
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Комментарии (2)
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andi
03 Января 2023 в 12:52
А теперь ВАЛЕРА тренер, а САША балабол.
Alex1972
03 Января 2023 в 12:30
Потому что молоды были и не так глупы, как сейчас..
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