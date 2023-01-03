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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш может остаться в «Атлетико»

03 Января 2023 • 12:16 Комментировать

Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в мадридском «Атлетико» до завершения нынешнего сезона. Об этом рапортует Relevo.

23-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке, однако переходу мешает его высокая трансферная стоимость. «Матрасники» хотят выручить с продажи Фелиша порядка 130-140 миллионов евро. Ни один из претендующих на Жоау клубов не готов расставаться с такой суммой.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил четыре мяча и отдал три ассиста в 13 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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