Фелиш может остаться в «Атлетико»

Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в мадридском «Атлетико» до завершения нынешнего сезона. Об этом рапортует Relevo.

23-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке, однако переходу мешает его высокая трансферная стоимость. «Матрасники» хотят выручить с продажи Фелиша порядка 130-140 миллионов евро. Ни один из претендующих на Жоау клубов не готов расставаться с такой суммой.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил четыре мяча и отдал три ассиста в 13 встречах.