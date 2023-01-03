Агуэро возвращается на поле - сыграет в турнире, организованном Пике

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро решил подарить праздник своим поклонникам - он объявил о том, что возвращается на поле, Агуэро выступит в турнире, организацией которого занимается Херард Пике - другой игрок, не так давно закончивший карьеру, с которым Агуэро какое-то время поиграл в «Барселоне».

Называется он Kings League, в нем примут участие двенадцать команд с десятью игроками каждая. На поле, впрочем, они будут сражаться в формате 7 на 7. Агуэро выступит в команде «Куниспорт» под номером 12.

- Я очень доволен. Надеюсь быть полезным. Готовлюсь, в том числе и физически, - цитирует слова Агуэро derbyderbyderby.it.