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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро возвращается на поле - сыграет в турнире, организованном Пике

03 Января 2023 • 05:02 Комментировать

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро решил подарить праздник своим поклонникам - он объявил о том, что возвращается на поле, Агуэро выступит в турнире, организацией которого занимается Херард Пике - другой игрок, не так давно закончивший карьеру, с которым Агуэро какое-то время поиграл в «Барселоне».

Называется он Kings League, в нем примут участие двенадцать команд с десятью игроками каждая. На поле, впрочем, они будут сражаться в формате 7 на 7. Агуэро выступит в команде «Куниспорт» под номером 12.

- Я очень доволен. Надеюсь быть полезным. Готовлюсь, в том числе и физически, - цитирует слова Агуэро derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро Херард Пике
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