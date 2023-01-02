«Эспаньол» обратился в федерацию из-за участия Левандовски в дерби

В последний день 2022 года «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью в дерби – 1:1. За «сине-гранатовых» сыграл Роберт Левандовски, хотя ранее он получил дисквалификацию на три матча. Поляк вышел на поле после того, как мадридский суд по урегулированию споров приостановил решение о дисквалификации. Об этом было объявлено менее чем за сутки до стартового свистка.

«Эспаньол» ещё до игры выражал своё возмущение из-за допуска Роберта Левандовски к матчу. Теперь же «попугаи» направили письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола. В нём клуб выражает мнение о том, что Левандовски не должен был выходить на поле, пишет Marca.

Отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к позиции «Эспаньола».