​Анчелотти ожидает, что Кроос продлит контракт

Будущее Тони Крооса остаётся туманным. Действующий контракт 32-летнего немецкого полузащитника с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Комментарий насчёт ситуации дал рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

«Как футбольному фанату мне сложно представить, что Тони Кроос уйдёт из футбола летом. Он сказал, что хочет завершить карьеру в «Реале», поэтому я думаю, что он продлит контракт», - рассказал Анчелотти журналистам.

Тони Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года после трансфера из «Баварии». В 384 матчах за мадридский клуб немец записал на свой счёт 26 голов и 87 результативных передач на партнёров.