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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» больше не претендует на Фелиша

02 Января 2023 • 15:54 Комментировать

«ПСЖ» больше не будет вести борьбу за подписание Жоау Фелиша. Об этом рассказывает Goal.com, ссылаясь на информацию авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Скорее всего, Жоау Фелиш покинет «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Наверняка 23-летний португалец окажется в Премьер-лиге, где на него претендуют сразу несколько клубов. Речь может пойти об аренде с опцией выкупа.

Жоау Фелиш оказался в «Атлетико» летом 2019 года. Мадридский клуб заплатил за талантливого португальца «Бенфике» более 125 миллионов евро. Тем не менее, за три с половиной года Фелиш так и не смог оправдать ожидания в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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